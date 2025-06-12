İki gündür kayıp diye aranan adam diğer evinden çıktı

İstanbul’da iki gündür kayıp olarak aranan ve aracı Aydos Ormanı yakınındaki Şaban Aksoy diğer evinden çıktı.
Şaban Aksoy 10 Haziran’dan beri kendisinden haber alınamadığı için aranıyordu.
Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak yakınındaki Aydos Ormanı çevresindeki arama çalışmalarına çalışmalarına polis, AFAD, sağlık ekipleriyle bazı dernekler ve belediyelerin de kurtarma ekipleri katılmıştı.
Aramaya K-9 köpekleri bile katılmıştı.
Polis, Aksoy’u diğer evinde buldu. Adamın sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.
Ne olmuştu?
Aksoy’dan haber alamayan ailesi, takip cihazı bulunan aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak’ta park halinde olduğunu tespit etmişti.
Adreste yedek anahtarla açtıkları araçta 49 yaşındaki adamın cep telefonunu bulan aile, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti.
Aksoy’un aracının bulunduğu alana yakın çevrede ve ormanda arama çalışması başlatan ekipler, aralıklarla arama çalışmalarına devam etmişti.