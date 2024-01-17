İki büyük oyun firmasının ‘R’ kavgası

Grand Theft Auto serisiyle bilinen Rockstar Games’in sahibi Take-Two Interactive ve Alan Wake, Max Payne gibi oyunların yapımcısı Remedy Entertainment, logolardan dolayı ‘birbirine girdi.’

Görsel: Polygon

Max Payne’nin ilk iki oyununun ‘remake’ versiyonunu birlikte yapacak olan Rockstar ve Remedy, Remedy’nin yeni logosu nedeniyle anlaşmazlık içerisinde.

Remedy, nisanda logosunu değiştirdi. Şirketin yeni logosunda iki tane belirgin ‘R’ harfi bulunuyor. Firmanın eski logosunda daha az belirgin bir ‘R’ harfi bulunuyordu.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre logosunda ‘R’ harfi bulunan Rockstar’sa Remedy’nin yeni logosunun kamuoyunda karışıklık yaratacağı görüşünde. Rockstar, Remedy’nin yeni logosunun kendi logosuna çok yakın olduğunu savunuyor.

İki firma, Britanya’da ve Avrupa Birliği’nde ‘R’ harfinin kullanımı konusunda ‘ticari marka anlaşmazlığı’ içerisinde. Rockstar, ABD’de de itirazda bulundu ancak bu itiraz hala incelenmeyi bekliyor.

Remedy’nin iletişim direktörü Thomas Puha, yeni logolarının anlamını şöyle açıklamıştı: “Eski logodaki ‘R’ Max Payne’yi temsil ediyordu ancak şu an daha fazla portföyümüz var.”