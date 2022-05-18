İki buçuk yaşındaki oğlunu ‘piknik tüpüyle’ döverek öldürmekle suçlanan baba gözaltında

Ankara Altındağ’da 2,5 yaşındaki oğlunu ‘piknik tüpüyle’ dövmekle suçlanan baba C.D. gözaltına alındı.

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İddiaya göre altı ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2,5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden zanlı, küçük çocuğu kardeşiyle birlikte bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı.

Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kayıplara karışan C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri aramaya başladı. İki zanlı, saklandığı yerde yakalandı. Mahalle sakinleri, 2,5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanan zanlıları linç etmek istedi.

‘Piknik tüpüyle dövdü’

Mahalle sakinleri, baba C.D.’nin oğlunu sürekli dövdüğünü, eziyet ettiğini söyledi. Daha önce şikayet etmelerine rağmen herhangi bir müdahale yapılmadığı iddia edildi.

İHA’ya konuşan bir mahalle sakini, “Akşam piknik tüpüyle çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.