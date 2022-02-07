İhtiyaç kredisi faizi üç yılın zirvesinden inmiyor

İhtiyaç kredisi faizi 28 Ocak haftasında yüzde 31,5 seviyesine yükselirken tek haftalık düşüş molasının ardından yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Faiz yüksek seviyesini korusa da bir haftada ihtiyaç kredisi bilançosunda 1,7 milyar liralık artış yaşandı.

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Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış hızlanmış ve yeni yılın haftalarında yüzde 32,20 ile üç yılın zirvesine yükselmişti. 11 Ocak 2019 haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 32,75 seviyesindeydi. Bu yıl 14 Ocak haftasının ardından düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faizi yeniden yönünü yukarıya döndü. Merkez Bankası verilerine göre bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları yıllık faiz oranı yüzde 31,50 seviyesine çıktı. Geçen yılın son ayında bankaların bilanço iyileştirme operasyonlarının atlatılmasından sonra kredi faizleri düşüş eğilimine girmişti.

Merkez Bankası verilerine göre ihtiyaç kredi faizi 28 Ocak haftasında sekiz puan yükselişle yüzde 31,5 seviyesine geldi. Bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları aylık faiz oranları yüzde 1,55 ile yüzde 3,19 arasında değişiyor. Bu yüksek seviyelere rağmen ihtiyaç kredisi bakiyesinde de artış yaşanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre 28 Ocak haftasında bireylerin ihtiyaç kredisi bakiyesi 463 milyar 199 milyon lira oldu. 21 Ocak haftasında 461 milyar 498 milyon lira seviyesindeydi. Yani bir haftada 1,7 milyar liralık artış yaşandı.

Konut kredi faizleri ise 28 Ocak haftasında 24 baz puan azalarak yüzde 17,94’e geriledi. Konut kredisi kullanımında da yükseliş gözleniyor. BDDK verilerine göre 28 Ocak haftasında konut kredisi bakiyesi 300 milyar 651 milyon liraya yükseldi. Taşıt kredisi faizleri de MB verilerine göre 28 Ocak haftasında 116 baz puan azaldı ve yüzde 27’ye indi. Ancak faizdeki gerileme taşıt kredisi bakiyesine yansımadı.