İhsan Yılmaz: İlk top Göbeklitepe'de mi ortaya çıktı?

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Şair Nihat Özdal’ın sanat ve edebiyat dünyasının futbolla ilişkisine dair denemelerini bir araya getirdiği ‘Futbol Yuvarlaktır’ kitabı Kırmızı Kedi Yayınları tarafından yayımlandı…

…Futbolun kökenlerinin, yazılı tarihten çok daha öncesine, insanların toplu halde yaşamaya başladığı dönemlere dayandığını söyleyen yazar bu bölümde görsel olarak İspanyol fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz’nun Göbeklitepe’de çektiği bir fotoğrafı kullanmış.

Sanatçının Pera Müzesi’nde 2023 yılında açtığı ‘Yeni Bir Hikâye’ sergisinde yer verdiği fotoğrafta elinde yuvarlak bir küreyi zıplatan akbaba görülüyor. Akbabaların pek çok kültürde ölülerin ruhlarını gökyüzüne taşıdıklarına inanıldığı için özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Özdal, “Göbeklitepe’de bir kaleciyi anımsatan akbaba figürü elinden bir top havalanır, bu top gezegenlerle mi ilişkili, yeniden doğum mu, bir oyun ya da ritüel sahnesi mi” diye soruyor.

Kim bilir belki de insanlık tarihinin sıfır noktası kabul edilen Göbeklitepe, futbolun da sıfır noktasıdır.

İhsan Yılmaz’ın yazısı