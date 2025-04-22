İhsan Çaralan: Yozgat artık eski Yozgat değil!

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CHP’nin, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçimle ilgili kampanya kapsamında “her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde” düzenlemeyi amaçladığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin ikincisi cumartesi günü Yozgat’ta yapıldı. Yozgat artık eski Yozgat değil! Çiftçiler 200’den fazla traktörle mitinge katıldı. Siyaseti izleyen Yozgatlı gazeteci ve siyasetçilere göre cumartesi günü yapılan miting, Yozgat’ta bugüne kadar yapılan en büyük miting oldu!

Bu önemli. Çünkü Yozgat en azından son 30 yıldan beri AKP ve MHP’nin yüzde 75’e varan oy aldıkları, Cumhur İttifakının en öne çıkan kalelerinden biri olarak biliniyordu. Dahası Yozgat-Aydıncık’ta (Kazankaya köyünde) çiftçilik yapan yurttaşlar tarımın sorunlarını tartıştıkları bir toplantıdan sonra 2 ve 6 Nisan’da İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için traktörlerle konvoy oluşturup iktidarı protesto etmişti.

Kısacası cumartesi günü Yozgat merkezinde miting meydanını dolduran çiftçiler başta olmak üzere Yozgat halkı açıkça gösterdi ki, Yozgat da artık eski Yozgat değil. “Yozgat yıkılmaz kalemiz”, hatta “Yozgat ovası bozkurt yuvası” gibi sloganlar oluşturan AKP-MHP ittifakı mensupları; cumartesi gecesi sabaha kadar kabuslar görmüş olmalılar!

İhsan Çaralan’ın yazısı