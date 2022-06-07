İhsan Çaralan: Verilere tek adam yönetiminin propagandacıları dışında kimse inanmıyor

Uzunca bir zamandan beri TÜİK’in itibarı, az çok gerçekleri araştıran iktisatçılar, bilim insanları ve elbette ki çarşı-pazarda geçek enflasyonu yaşayan emekçiler indinde sıfırlanmış durumda.

Nitekim artık enflasyonla ilgili TÜİK’in verilerine tek adam yönetiminin bu veriler üstünden halkın kafasını karıştırmak isteyen propagandacıları dışında kimse inanmıyor. Yandaş propagandacılar da inanmıyorlar. Bu verilerin nasıl maniple edildiğini de bizden iyi biliyorlar. Ama, işlerine böylesi geldiği için bu veriler gerçeği yansıtıyormuş gibi kullanıyorlar.

Bu yüzden de sorun TÜİK’in kendisi değil onu böyle kullanan, bu amaç için de sürekli operasyon yürüten, az çok gerçekleri açıklamakta ısrar ettiğini düşündüğü her yöneticiyi görevden alıp yerine “Bu bana daha koşulsuz biat eder” dediği kişileri atayan tek adam yönetimidir.

İhsan Çaralan’ın yazısı