İhsan Çaralan: Ukrayna’da Putin ve Rusya’nın imajı çizildi

Öte yandan Ukrayna’yı işgale cesaret etmesiyle, “Putin stratejik dehası” ve Rusya’nın “büyük askeri gücü” konusunda korku ve hayranlık karışımı oluşan imaj geçen beş hafta içinde yerini (fanatik Avrasyacılar ve Putin hayranlarının dışındaki herkes için), işgalci, halkların kaderini tayin hakkını bile tanımayan, komşu ülkeler, hatta dünya için tehdit olan bir Rusya ve oligarkların patronu bir Putin imajına bıraktığını söylemek abartı olmaz.

Nitekim, işgalin başında Putin; Ukraynalıların ayrı bir ulus olmadığını, Ukrayna’nın yapay bir devlet olduğunu iddia ederek Ukrayna’yı haritadan silen bir yaklaşımı açıkça ilan ettikten sonra şimdi bu işin öyle kolay olmayacağını kabul etmiş görünmektedir. Bu yüzden Rusya Savunma Bakanlığı, işgalin birinci aşamasının tamamlandığını söylemektedir. Ki bunun anlamı işgalin zamana yayılarak, bir şehir savaşından kaçınılarak ekmek, su, ilaç… bulamayan, barınmayan, eğitim ve sağlık sistemi çökertilmiş Ukraynalıların ayaklanarak Zelenskiy hükümetini devirmesini, yerine Rusya yanlısı bir hükümet kurulmasını sağlamak istemektedir. Ki, bu tam da batılı emperyalistlerin hayal ettiği gibi, Ukrayna’nın 1980’lerin Afganistan’ı gibi Rusya’nın bütün enerjisini emen bir bataklığa dönüşmesi safhasına girilmesinin yoludur!

İhsan Çaralan’ın yazısı