İhsan Çaralan: TÜSİAD ‘gitmekte olanı’ görmüş

TÜSİAD’ın 19 Ekim toplantısında çizilen çerçeve ve ortaya konulan tutum, elbette ki ne 1978’deki Ecevit Hükümetinin düşürülmesi içen yürütülen kampanya, ne de 12 Mart, 12 Eylül cuntalarına yönelik destek kadar açık bir tutumdur. Ancak, gerek iktidarın en hassas sinir uçlarına dokunan; yargı bağımsızlığından laikliğe, güçler ayrılığının güçlendirilmesinden İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının kabul edilmezliğine yönelik eleştiriler, adı verilmese de açıkça Erdoğan’ın tek adam yönetimine yöneliktir. Ki, bu eleştiriler tek adam yönetimi tarafından, kendilerine karşı, kabul edilemez bir başkaldırı olarak görülecektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı