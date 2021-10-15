İhsan Çaralan: TÜGVA FETÖ’nün pabucunu dama attı

Türkiye’de “torpil” her zaman düzenin bir paçası olagelmiştir. Bütün iktidarlar torpili kendi meşreplerine göre kullanmıştır. FETÖ, sınav sorularını çalmayı bir yöntem haline getirip kendi taraftarlarına sınavı kazanmayı garantiye alarak torpili örgütlü bir faaliyete dönüştürmüştür.

Son ortaya saçılan belgeler ve belgeler etrafındaki tartışmalar göstermektedir ki; TÜGVA, torpili bireysel girişimlerden ve sınav sorusu çalma gibi her şeyi her yıl birkaç kez tekrarlamak zorunda kalınan zahmetli ve riskli bir takım “prosedürler”den kurtararak, tezgahı mülakat masalarına kurmuş.

Ortaya çıkan belgelerde yargı, emniyet, belediyeler, askeriye, Cumhurbaşkanlığı Sarayı… gibi kamu kuruluşlarına TÜGVA’nın torpil sistemi üstünden binlerce kişinin atamasının yapıldığını söylemek hiç de abartı olmaz. Ki, bu sistemin diğer kamu kuruluşlarında da işlediğini, çeşitli tarikat ve cemaatler gibi TÜGVA’nın da devlet içinde organize olan “paralel yapılanmalar”dan(*) birisi olduğunu söylemek de yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı