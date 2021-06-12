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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Tek adam rejiminin Türkiye’yi nasıl bir mecraya sürüklediğini 14 Haziran’da daha iyi göreceğiz

Erdoğan’ı ve Saray erkanını beş aydan fazla bir zaman telefon başında bekleten Biden’ın Türkiye ile sorunları görüşmenin adresi olarak 14 Haziran’da yapılacak NATO zirvesini göstermesinden beri gerek Saray sözcüleri gerekse yandaş medya, ekonomiden dış politikaya, her alanda Türkiye-ABD arasındaki sorunlar için 14 Haziran’da yapılacak görüşmeyi her derde deva olarak göstermektedir. Dolayısıyla, Erdoğan’ın Biden’ı Türkiye’nin haklı olduğuna ikna edeceğini iddia etmektedirler.

Tabloya bakıldığında, bugüne kadar hiçbir Türkiye iktidarı hiçbir dönemde ABD ile bu kadar büyük sorunlarla ve bütün kozlarını tüketmiş olarak masaya oturmamıştır.


Bu yüzdendir ki, 14 Haziran toplantısı sonrasında kamuoyuna yapılacak açıklamada ne denirse densin, yandaş propaganda ne kadar süslerse süslesin AKP-Erdoğan iktidarının, Türkiye’yi emperyalist güçler karşısında savunmasız bırakan bir mecraya sürüklediği gerçeğinin üstünü örtemez.

Erdoğan’ın tek adam rejiminin Türkiye’yi nasıl bir mecraya sürüklediğini 14 Haziran’da daha iyi göreceğiz.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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