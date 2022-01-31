İhsan Çaralan: Tek adam rejiminde, kimin hangi görevden alındığının önemi yok

Tek adam rejiminde, kimin hangi göreve getirildiği, kimin hangi görevden alındığının bir önemi yoktur. Çünkü bu rejimde bakanlıkların, genel müdürlüklerin, başkanlıkların, rektörlüklerin… tek adamdan sonra 2’nci, 3’ncü dereceden yönetim kademleri gibi görünen makamların sadece adı vardır. Gerçekte olan bu makamlara getirilenlerin, tek adam yönetiminin direktiflerini hayata geçiren, herhangi bir inisiyatife sahip olmayan, en fazla “özel kalem müdürlükleri” düzeyinde bir sorumlulukları vardır.

Bu yüzden de Cumhurbaşkanı, atamalarında ya da görevden almalarında bir gerekçe göstermeye ihtiyaç duymamaktadır. Göreve atanan ya da görevden alınanlar, görevden alınırken de yine “Cumhurbaşkanının tensipleriyle görevden alındıkları” için ona “şükranları”nı sunmaktadırlar! Öyle ki bu kişiler istifa bile edememekte Cumhurbaşkanı tarafından “affedilmekte”dirler!

İhsan Çaralan’ın yazısı