İhsan Çaralan: Talepler, Hopa ile Gümüşhane’yi birleştirme aşamasına gelmiş

Zamların; sadece işçilerin, kamu emekçilerinin değil esnaf ve zanaatkarların da boğazını sıktığı bu koşullarda; şikayetlerin, sıkıntıların hoşnutsuzluğu aşarak birtakım toplu eylemlere dönüşeceğinin de belirtileri çoğalmaktadır. En son Gümüşhane gibi AKP’nin kalesi bir ilde önceki gün esnaf sokağa çıkarak taleplerini ifade ederken, iktidara muhalefet olmasıyla tanınan Hopa’da da elektrik faturalarını protesto etmek için halkın sokağa indiği haberleri geldi.

Demek ki talepler, Hopa ile Gümüşhane’yi birleştiren bir ortaklaşma aşamasına gelmiş bulunmaktadır!

Tek adam yönetimi ve arkasındaki egemen sınıf kliklerinin krizin ve pandeminin yükünü üstüne yıkıp boğazını sıktığı tüm işçiler, kamu emekçileri ve emeği ile geçinen halk kesimlerinin ortak mücadelesinin zemini hiç olmadığı kadar genişlemiş bulunuyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı