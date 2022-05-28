İhsan Çaralan: Suriye’ye operasyon, iktidarın en önemli kozu

Demokrasi güçlerinin tutumu önceki operasyonlardan bilindiği için besbellidir ve böyle bir operasyona “amasız”, “fakatsız” karşıdırlar. Bu yüzden de burada günün sorusu; “CHP ve İyi Parti başta olmak üzere Millet İttifakı partileri geleneksel olarak yaptıkları gibi Meclise getirilecek ‘tezkere’ye ‘evet’ mi diyeceklerdir yoksa ‘hayır’ mı” diyeceklerdir!

Bu partiler Suriye’ye yönelik bir askeri harekatın gerçekte içeriye yönelik ve seçim sürecinin tek adam yönetiminin istediği kıvama getirilmesi operasyonu olduğunu görerek ya da “görmeyerek” bu girişime karşı çıkamazlarsa, bırakalım “milli güvenlik” ve “göçmen” vb… tartışmalarını, seçim güvenliği ile ilgili söylediklerini de tamamen lafta bırakmış olurlar.

Çünkü, Suriye’ye operasyon, iktidarın son değilse de en önemli kozudur!

İhsan Çaralan’ın yazısı