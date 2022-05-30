İhsan Çaralan: Sosyal medyaya sansür düzenlemesi, seçimi ‘götürme’ adımı

Bu da sosyal medya yasa tasarısının geri çekilmesi için mücadeleyi gerçeğin peşinde koşan gazeteciler, basın ve halkın haber alma özgürlüğü mücadelesi veren gazeteci meslek örgütleri başta olmak üzere, aydınlar, demokratlar, ilerici demokrat güçler, medya ve sosyal medyaya sansürün halkın ekmeğine uzanan eli tamamen serbest bırakmak olduğunun farkında olan işçi ve emekçilerin ileri kesimi, mücadeleci sendikacılar… bu sansür ve otosansür yasa teklifinin geri çekilmesi mücadelesini gündemlerinin ön sırasına koymak durumundadırlar. Siyasi gündemin giderek seçim iklimi tarafından kapsanacağı da dikkate alındığında, medya ve sosyal medya özgürlüğü mücadelesinde, bu mücadelenin halkın haber alma özgürlüğü ile bağlantısı ve bunun öne çıkarılması önem kazanacaktır. Çünkü sosyal medyaya çifte sansür düzenlemesiyle tek adam yönetimi kazanmayacağı seçimi “götürme” adımlarından birisini daha atmayı amaçlamaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı