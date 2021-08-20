İhsan Çaralan: ‘Sınır namustur’ sloganı kimin işine yarar?

CHP’nin “Sınır namustur” sloganı; AKP’nin kendi iç ve dış politikasının ihtiyacına uygun olarak izlediği, ülke sınırlarını “yol geçen hanı”na çeviren “açık kapı” politikasına karşı, sınırlardan savaş suçlularının, insanlık düşmanı suçlar işleyenlerin, insan kaçakçılarının, uyuşturucu kaçakçılarının… geçmesinin engellenmesini isteyen taleplerin ifadesi olsaydı, mazur ve makul görülebilirdi.

Ancak içinden geçtiğimiz dönemde mülteci sorununun, elbette ki sınır sorunu olarak da önemli bir yanı olmasına karşın, asıl sıcak yanı; mültecilere karşı kontra güçlerin kışkırtmalarının 6-7 Eylül görüntüleriyle eyleme dönüştüğü, toplumun eğitimli kesimlerinde bile mültecilerin zorla da olsa geri gönderilmesi istenen (Son aylarda yapılan anketlerde bu açıkça görülüyor), mültecilerin can ve mal güvenliğinin açıkça tehdit edildiği bir dönemdir.

Hele de bu slogan, CHP’nin “mülteci sorunu”nu, dünyanın içinden geçtiği süreçten bağımsız bir sorun olarak gören ve iktidara geldiklerinde mültecileri “Davul zurnayla memleketlerine gönderecekleri” anlayışıyla bileştiğinde, şoven milliyetçi odakların kendi amaçları doğrultusunda istismar etmesine çok açık bir hale gelebiliyor. Dahası bu slogan aynı zamanda, CHP’yi mülteci düşmanlığı ile suçlayan Erdoğan-AKP iktidarının kendisini pirüpak bir mülteci dostu olarak göstermesi için de dayanaklar sunabilir!

İhsan Çaralan’ın yazısı