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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Silivri 5 No’lu cezaevinde yaşananlar üstünden atlanacak bir sorun değil


Çünkü, “içerideki” (cezaevindeki) düzen “dışarıdaki” düzenin, egemen sınıfın egemenlik biçimin bir devamı olarak oluşturulmuştur. 

Çünkü demokratik normların geçerli olduğu bir ülkede başka kurumlarda olduğu gibi cezaevlerinde de en azından sistematik olarak işkence, insan hakları ihlalleri gibi hak-hukuk ihlalleri olmaz. Olursa da bu ihlalleri yapanların cezalandırılması için oluşturulan mekanizmalar harekete geçer, geçirilebilir.


Bu yüzden de demokrasi mücadelesinin dikkat noktalardan birisi de cezaevlerindeki düzen olmak durumundadır.

Silivri 5 No’lu Cezaevinde yaşananlar da, demokrasi güçleri için “Adli mahkumlarla ilgili bir sorundur. Olsa olsa insan hakçılarını ilgilendirir” denilerek üstünden atlanacak bir sorun değildir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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