İhsan Çaralan: Sendikalar ve emek örgütlerinin ‘ölü taklidi yapması’ kabul edilemez

Pek çok kentte “Herkesin sevindiği (Sevinmesi gereken)” kar yağışının bir kabusa, skandal hizmet çöküşlerine yol açarak halkın önemli bir kesiminin hayatını cehenneme çeviren pek çok olaya yol açması… bile, iktidarın Sezen Aksu’nun üstünden “herkese” yönelttiği “Dilinizi koparırız” tehdidi etrafındaki gelişmeleri gündemden düşüremedi!

Saldırıda hedefin “herkes” olduğu geniş bir kabul görüyor. “Yok canım asıl hedef seküler yaşam, laiklik filan değil, gündemi değiştirmek istiyorlar” diyenler nispeten daha az ve daha az etkililer. Ancak her çevreden az çok tepkiler ortaya çıkarken sendikalar ve emek örgütleri cephesinin “Ölü taklidi yapması” kabul edilemezdir.

Elbette ki sendikal bürokrasi ve onların tam denetimindeki sendikalardan bir şey beklenemez. Ancak DİSK’in, KESK’in demokrasi mücadelesinde önemli bir yer tutan odaların, mücadeleci sendikacıların içinde olduğu her konfederasyondan sendikaların, yerel platformların bu saldırıyı gündeme alıp tutumlar açıklamaktan imtina etmeleri elbette ki son derece düşündürücüdür de!

İhsan Çaralan’ın yazısı