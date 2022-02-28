İhsan Çaralan: Rusya için işler daha da zorlaşacak

Ukrayna ordusunu havaalanlarını, limanlarını, askeri bakımdan önemli olacak köprü ve yolları, füze ve uçaklardan yapılan bombardımanlarla kullanılmaz hale getirerek konvansiyonel savunma yapma imkanlarını ortadan kaldıran Rusya’nın Zelensky hükümetini devirip yerine kendisinden yana bir hükümet kurulması amacına varmasının kolay olmayacağının, işgalin kanlı çatışmalara sahne olacak bir sürece evrileceğinin işaretleri hızla çoğalmaktadır.

Harkov ve Mariapol gibi önemli kentlerin “düştüğü” haberleri gelse de Kiev ve başka kentlerden direnişin sürdüğü haberleri gelmeye devam ediyor.

Bir yandan Ukraynalılar sokak savaşları dahil işgalci Rus kuvvetlerine karşı direnmek için harekete geçerken dünyada da Rusya işgali ve NATO’nun emperyalist amaçlarına karşı, “Ne Putin ne NATO” sloganlarının öne çıktığı tepkiler de yayılmaktadır.

Kısacası gerek dünyadaki gerekse Ukrayna’daki gelişmeler Rusya için işlerin daha da zorlaşacağını gösteriyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı