İhsan Çaralan: Oğan, ilkelerini bir bakanlık uğruna mı feda etti?

Oğan’ın seçim kampanyası boyunca kamuoyuna duyurduğu “göçmen sorunu”ndan “deprem”e, ekonomide Erdoğan’ın savunduğu “ekonomi politikalar”ından “terörle mücadele”ye kadar öne sürdüğü “destek şartları”na zıt bir çizgide olan Erdoğan’a destek vermesi elbette ki siyaset kulislerinde, “Oğan bu destek için Erdoğan’dan ne aldı?” tartışmasını gündeme getirdi.

Nitekim Oğan’ın “Bir pazarlık yapmadım, ilkesel davrandım” demesine karşın Erdoğan’a destek açıklamasından sonra siyasi kulislerde Oğan’a “Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı”, “bakanlık”, “Bakü Büyükelçiliği” gibi teklifler yapıldığı konuşulmaya başlandı. Ama Oğan’ın açıklamasından birkaç saat sonra TRT Haber’e çıkan Erdoğan, Oğan’la ilgili soruya yanıt verirken “Bir afet bakanlığı kurulabileceği”ni söyleyerek, Oğan’ın kurulacak bu bakanlığın başına getirileceğini de ifade etmiş oldu!

İhsan Çaralan’ın yazısı