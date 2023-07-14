İhsan Çaralan: Ne derlerse desinler, bugün Erdoğan ne diyorsa gerçek odur

Erdoğan U ya da V dönüşleriyle herkesi şaşırtsa da bazı erken ötenler hariç yandaş medya erbabı hiç yanılmamakta. Çünkü bunların olup biteni değerlendirerek oluşturdukları bir öngörüleri yoktur. Tersine onlar için dün ne derlerse desinler; bugün Erdoğan ne diyorsa gerçek odur, ondan ibarettir! Aslında zirveden hangi karar çıkarsa çıksın yandaş medya için “Erdoğan’ın zaferi” olacaktı! Öyle de oldu.

Nitekim böyle durumlarda en ideolojik yandaş gazete olan Türkiye, çarşamba günü daha zirve bitmeden Erdoğan’ın İsveç “veto”sunu kaldıracağını açıklamasının hemen arkasından kararı manşetinden duyurdu. “İstediğimizi Aldık Vizeyi Verdik” manşetiyle çıkan Türkiye gazetesi, manşetinin altını “Masanın kazananı Türkiye. Savunma yaptırımlarının kalkmasından AB üyeliği ve vize serbestisine kadar bütün taleplerimiz karşılanınca İsveç’in yolunu açtık” diye doldururken manşetini yandan da “Biden Erdoğan’a teşekkür etti?” diye desteklemişti! Ki, diğer yandaş gazete ve TV’ler de Türkiye ile benzer manşet ve haberlerle çıktılar.

İhsan Çaralan’ın yazısı