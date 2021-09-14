İhsan Çaralan: Mültecilerin büyük çoğunluğu kalacaktır

Tarih boyunca büyük göçlerde şu açıkça görülmüştür ki göçmenler, terk edip geldiği topraklara geri dönmemiştir. Hele de günümüzde mülteci akınının yönü geri ülkelerden gelişmiş ülkelere doğrudur. Ki, bu büyük mülteci akımının arkasındaki itici etken savaşlar, iç savaşlar daha da büyük ölçüde daha iyi daha güvenli bir gelecek (ekonomik) kurma amaçlıdır.

Bu yüzden de ülkemize gelen mültecilerin, küçük bir azınlık dışında Suriye’ye, Afganistan’a, Irak’a, Somali’ye… savaşlar, iç çatışmalar bitse bile geri dönmeleri beklenemez. Tersine eğer fırsat bulurlarsa Avrupa’ya, ABD’ye, Kanada’ya gideceklerdir ama büyük çoğunluğu Türkiye’de kalacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı