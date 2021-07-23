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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Kıbrıs’ta bu hesapların faturası hep ağır olmuştur

Erdoğan’ın Kıbrıs üstünden son dönemde attığı adımların hem ABD hem AB, hem de BM’den gelecek sert ekonomik kararlar olarak geri döneceği anlaşılmaktadır. Özellikle de Erdoğan yönetimi için hayati olan finansal sorunlarını büyütecek, ABD ve AB’den yeni açık ya da örtülü yaptırımların gündeme geleceği, BM’den de Türkiye’ye yönelik yeni kararlar çıkabileceği görülmektedir.

Hele de batı emperyalizmiyle uzlaşmak için Afganistan cehenneminde nöbete geçmeye razı olan çaresizlik dikkate alındığında, Kıbrıs’taki girişimlerin önümüzdeki günlerde zaten çok zor durumda olan Erdoğan yönetiminin zorluklarına yeni zorluklar katacağını söylemek bir kehanet olmaz.


“Tek adam yönetiminin Kıbrıs üstünden iç siyasetteki kazanmayı düşündükleri dış politikada kaybettiklerini karşılayacak mı?” denirse bu soruya evet demek çok zordur! Tersine Kıbrıs’ta bu hesapların faturası hep ağır olmuştur.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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