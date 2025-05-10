İhsan Çaralan: İktidarın engellemeleri, amacının tersine tepkileri büyütüyor

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İmamoğlu ve yakın arkadaşlarının tutuklanması tek adam yönetimi ve AKP-MHP merkezli Cumhur İttifakının “terörle iltisaklı parti” ilan ettiği CHP’nin üstünden gidilerek CHP ve muhalefeti ezme, halk indinde muhalefetin iktidar seçeneği olmaktan çıkarma amacı pratik olarak gündeme alındı. Ama bu girişimler karşısında bugüne kadar olmayan bir şey oldu. Yığınlar alanları doldurarak, tek adam yönetiminin bu girişimine ‘hayır’ diyen mücadele hattına yöneldi. Son günlerde ise iktidarın, CHP’nin yığınların siyasete doğrudan müdahalesi karşısında ilk bakışta önemsiz gibi görünen kimi girişimlerin yapıldığına tanık oluyoruz.

İktidar mitingleri zorlaştırma, özellikle de yığınları alanlara çıkmaktan caydırma tutumunu bundan sonra daha sert yöntemlerle sürdürme niyetindedir. Ancak iktidarın muhalefeti sindirme ve yığınların alanlara çıkmasını engelleme girişimlerinin onun amaçlarının tam tersi doğrultuda bir tepki yarattığını söylemek herhalde gerçeğe en yakın ifade olacaktır. Nitekim CHP ve diğer muhalefet partilerinden gelen açıklamalar geri adım değil daha ileri adımlardan söz etmektedirler.

Dahası engeller arttıkça, yığınların daha da kararlı ve kitlesel karşı koyma tutumu öne çıkmaktadır. “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya her birimiz ya hiçbirimiz” sloganlarına daha bir şevkle, daha bir inançla, bir slogan olarak kullanma ötesinde bir mücadele tarzının ifadesi olarak da haykırılmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı