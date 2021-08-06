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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İktidarda kalmaya devam ederlerse daha yangın göreceğiz

İktidardan beklenen bu yangından yeni yangınların çıkmasını engellemesi ya da hızla müdahale etmek için gerçekçi bir yangına karşı mücadele stratejisi oluşturmasıdır.

İktidarın yaptığı ise;


  • RTÜK’ün devreye sokularak, yangınla ilgili haberlerin sansürlenmesini istenmesi,
  • “Help Türkiye” kampanyasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “hükümeti acz içinde gösterdiği” gerekçesiyle soruşturma açtırması
  • ,Daha ilk günlerde İbrahim Karagül önderliğinde yandaş medya tarafından gündeme atılan yangınları PKK’nin çıkardığı ve CHP’nin de onları koruduğuna dair iddiaların önceki geceki Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir biçimde de olsa dillendirilmesi…

Bunlar açıkça gösteriyor ki, diğer alanlarda olduğu gibi iktidarın yangınlarla ilgili de kendisinde bir kusur bulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu yüzden önümüzdeki günlerde ve iktidarda kalmaya devam ederse önümüzdeki yıllarda ormanlar, orman içindeki ve ormanlara yakın yerlerdeki yerleşim yerleri ne yazık ki yanmaya devam edecektir.

Tabii faturası da halka çıkarılmaya devam edecektir!

Ötesi lafı güzaftır!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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