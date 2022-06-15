İhsan Çaralan: İktidar, seçimi ‘olağanüstü’ koşullarda ‘götürme’yi amaçlıyor

Burada Erdoğan ve Cumhur İttifakının hesaplarının az çok başarılı olmasının koşulu ise Suriye’ye yönelik operasyondan beklediği sonuçları almasıdır.

Çünkü bu köşede ve gazetemizde sıkça ifade edildiği gibi Suriye’ye yönelik bir operasyonda asıl amaç yeni topraklar kazanmak değil iç politikada muhalefete yönelik bir operasyon olarak elde edilecek sonuçlardır. İktidarın amacı Suriye operasyonu üstünden ülkede OHAL ya da “savaş hali” ilan edip muhalefetin çalışmasını sınırlarken, aynı zamanda onu itibarsızlaştırıp halk indinde, “Bu muhalefet iktidar olamaz” duygusu yaratabilmektir. Çünkü iktidar, “olağan” koşullarda kazanamayacağı seçimi “olağanüstü” koşullarda “götürme”yi amaçlamaktadır. Bu imkanı kaçırmak istemeyeceği tartışılmazdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı