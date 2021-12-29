İhsan Çaralan: İktidar İBB’ye kayyum atamakta kimsenin gözünün yaşına bakmaz

Eğer attığı adım İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin demokrasi güçleri, CHP başta olmak üzere muhalif güçleri bu operasyonun sadece İBB’ye değil kendilerine de yönelik olduğunu görerek gerekli tepkiyi göstermezse, örneğin CHP sözcüleri “Gök kubbeyi başlarına yıkarız” diye tekrarlamaya başladıkları sloganlarının gereğini yapmak için “gök kubbe”nin direklerini kesmeye başladıklarını gösteren bir mücadele çizgisine girmezlerse bilmeliyiz ki iktidar İBB’ye kayyum atamak için kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır.

Türkiye’nin demokrasi güçleri gerekli tepkiyi göstermediği için, tek adam yönetiminin HDP’li belediyelere kayyum atamayı başardığını unutmamalıyız!

Dolayısıyla tek adam yönetiminin bu operasyonda nereye kadar gideceğini de kamuoyundan yükselecek tepkinin boyutu belirleyecektir!

Çünkü seçimle kaybedilen İstanbul’u, “Reis’in kayyumla geri alması” olarak gösterilip, çekirdek seçmen, “Biz seçimi kaybetsek bile Reis kaybetmez, bizim kaybettiğimizi de kendi yöntemleriyle geri alır!” denerek motive edilecektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı