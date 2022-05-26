İhsan Çaralan: İktidar, enflasyonu bilerek ve isteyerek kullanıyor

Kısacası bugün iktidarın ve arkasındaki sermayenin ayakta kalması, en acımasız vergi olan enflasyonun sürekli olarak artmasına bağlanmış bulunmaktadır. Çünkü, yasal olarak toplanan vergiler; bir kara deliğe dönüşen tek adam yönetiminin harcamaları ve sermayeye servet aktarmaya dayanan ekonomi politikalarının ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Ki burada enflasyon iktidar tarafından, yoksuldan alıp zenginlere servet aktarmanın en pratik ve kolay yolu olarak kullanılmaktadır. Bunu kendisi için en kullanışlı araç olarak gören iktidar, enflasyonu bilerek ve isteyerek kullanmaktadır! Bu yüzden de tek adam yönetimi enflasyona karşı gerçek bir mücadele anlamına gelecek hiçbir önlemi gündemine almamaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı