Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İkizdere köylülerinin direnişi imtihana döndü

Kısacası bugün 2 haftayı geride bırakan İkizdere köylülerinin direnişi; Erdoğan’ın ve partisinin suyunu, ormanını, havasını, doğasını korumak isteyen Rize halkından yana mı yoksa Cengiz Holdingden yana mı olduğu imtihanına dönüşmüş bulunmaktadır.

İkizdere köylülerinin direnişi bugün artık, çevrecilerin, ilerici demokrat kamuoyunun dikkat merkezinde olan siyasi bir olaya dönüşme seyrine girmiştir. Bu yüzdendir ki, CHP ve HDP milletvekilleri direniş bölgesine giderek direnişe destek verip bölgede çeşitli girişimler yapmışlardır, yapmaktadırlar.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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