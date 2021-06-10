İhsan Çaralan: HDP’nin kapatılmasına karşı ortak mücadele ihtiyacı

Cumhur İttifakı, HDP’ye vurarak, elbette ki HDP’yi umdukları gibi kapatmayı, olmadı marjinalleştirmeyi amaçlamaktadır. Ama Cumhur İttifakının ve tek adam yönetiminin amaçları bundan ibaret değildir. Tersine burada asıl amaç, tek adam yönetimine karşı olan tüm siyasi partileri, ilerici demokrat güçleri, aydınları, demokratları, mücadeleci sendikaları, emek ve meslek örgütlerini, kadın ve gençlik hareketini… iktidarın kendisine biat etmeyen, talepleri için mücadele eden her toplumsal kesimi, zapturapt altına almaktır, ezmektir.

Bu yüzden de HDP’nin kapatılmasına karşı mücadele, bütün bu güçlerin ortak mücadelesi olduğu ölçüde anlamlanacak, başarı şansı yükselebilecektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı