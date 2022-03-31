İhsan Çaralan: Halk, iktidarın kara propagandası karşısında eskisine göre bağışıklık kazanmış durumda

Erdoğan ve Bahçeli’nin, “Bugün haklı olarak hep birlikte hayat pahalılığından şikayet ediyoruz” deme ve KDV indirimlerine başvurmadaki yakın amaçları, hayat pahalılığının görülmemiş hızla artması karşısında bunalmış olan, Saray erkanının ve yandaş zenginlerin ihtişamlı, “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” diyen yaşamlarının deşifre olmasının uyandırdığı öfkeyi yumuşatmak içindir. Orta vadede ise Cumhur İttifakının, hayat pahalılığından şikayet ederek “Zamlar geri alınsın” diyenleri, “ek zam” talebinde bulunanları, “Bunlar, Türkiye’nin bölünmesini, Ukrayna, Irak, Suriye gibi olmasını istiyor” diyerek “beka sorunu”, “milli güvenlik sorunu”, “vatan hainliği” ile suçlamak için bugünden hazırlanmaktır.

Ancak şu da bir gerçek ki bugün halk, iktidarın kara propagandası karşısında eskisine göre çok daha bağışıklık kazanmış durumdadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı