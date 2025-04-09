İhsan Çaralan: 'Hadi biz de 1 Mayıs'a katılalım' diyen bir çalışma yapılmalı

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1 Mayıs kutlamalarına şu katılır bu katılamaz diye bir kural yoktur. Ama öte yandan da 1 Mayıs etkinliklerine sadece, işçiler, emekçiler, ilericiler, komünistler, sosyalistler hadi bilemediniz solcuların diyen yaygın bir anlayış da vardır. Ama bu yıl özellikle de 19 Mart’ta başlayan, eylemlerinden beri geniş yığınların yapılan çağrılara, çağrıyı yapanların da beklemediği bir yoğunlukta ve ısrarlı bir biçemde katılmaları 2025 1 Mayıs’ının miting ve öteki etkinliklerine bugüne kadar 1 Mayıs etkinliklerine katılmamış emekçi kesimlerin kitlesel ve istekli bir biçiminde katılımlarını beklemek yanlış olmaz.

Ama burada ‘beklemek’ oturup beklemek anlamına gelmez. Tersine beklentinin geçek olması için “Hadi biz de 1 Mayıs’a katılalım!” diyen bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. “Hadi biz de katılalım” diyen, inisiyatif almada olağan olan, iş yerlerindeki, emekçi semtlerindeki, kitlelerin olduğu her yerde; ileri işçiler ve emekçiler, mücadeleci sendikacılar ve onların yönetimindeki her kademeden yöneticiler ve şubeler, daha önce çeşitli mücadeleler içinde oluşmuş emek platformları ve değişik adlar altında oluşmuş platformlar ile elbette yerel ilerici demokratlar, aydınlar, kütür insanları, mücadelede öne çıkmış yerel gençlik ve kadın mücadelesinin önderleri, emekten yana siyasi parti ve çevrelerdir.

Daha somutlaştırırsak; iş yerindeki ileri işçiler; emekçiler, mücadeleci sendikacılar, iş yerinde sendikalı işçilerin sendikalarının 1 Mayıs’a katılması için bastırırken aynı zamanda iş yerinden 1 Mayıs alanına ya da etkinlik alanına nasıl gidileceğini organize etmede de sorumluluk almak durumundadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı