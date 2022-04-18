İhsan Çaralan: Geçtiğimiz hafta tek adam yönetimi iki yeni önemli adım attı

Tek adam yönetiminin genel tarzı, yasaların boşluklarından yararlanmak, fiilen ve keyfi kararlar alarak istemediği kişi ve kurumların faaliyetlerini engellemeye çalışmak, olmadı savcı ve emniyeti harekete geçirerek kişi ve kurumların faaliyetlerini engellemek biçimindeydi.

Ancak geçtiğimiz hafta tek adam yönetimi, kişi ve kurumların faaliyetlerini toptan yasaklayan yasal düzenleme yapmak ve kurumu mahkeme kararıyla kapatarak faaliyetini yasaklamak için iki yeni önemli adım attı.

Atılan adımlardan birisi; verilerine artık kimsenin inanmadığı TÜİK’in onaylamadığı istatistiklerin yayımlanmaması kararı. TÜİK’in izni alınmadan yayımlanacak istatistikleri yayımlayan kurumların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. Atılan ikinci adım ise, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun kapatılması için açılan dava. Davanın gerekçesi, “Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek ve kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile yapısını parçalama!”

İhsan Çaralan’ın yazısı