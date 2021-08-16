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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan ve AKP için gerçek korkusu fobiye dönüştü

Orman yangılarında gerçekleri gösteren TV kanallarına RTÜK’ün ceza kesmesi, bölgeye girecek gazeteciler için akreditasyon dayatması gibi sel bölgesinde de gazetecilerin çalışmalarının engellenmesinin örneklerini görüyoruz. Tele 1’in muhabirlerini vali bölgeye sokmak istemedi. Valiler, kaymakamlar ve AFAD, felakete uğrayan illerin bilgisini CHP’li vekillere vermiyorlar. Kamuoyu da zaten iktidarın umurunda değil.

Açıkça görüyoruz ki, tek adam yönetiminin gerçekleri saklama tutumu, son yıllarda bazı gerçekleri “kısmi saklama” tutumunu çok aştı. Tersine hangi soruna el atılsa altından 20 yıllık AKP iktidarının marifetleri çıkmaya başladığından beri, Erdoğan-AKP iktidarı için gerçekleri yasaklayarak, görmezden gelerek, saptırarak, unutturarak… saklamak başlıca uğraş alanlarından birisi, hatta birincisi haline geldi. Erdoğan ve AKP için artık gerçek korkunun, herhangi bir sermaye iktidarının gerçek korkusunu aşarak “fobiye” dönüştüğünü görüyoruz.


İhsan Çaralan’ın yazısı

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