İhsan Çaralan: Erdoğan, Putin’le görüşmesinde ne kararlar alındığının açıklanmamasını istemiş olabilir

Bu durum, baş başa görüşme gibi, görüşmede resmi devlet görevlisinin (örneğin dışişleri bakanının) bulunmaması, bunun da Erdoğan tarafından istendiği belirtildiğine göre, özellikle de Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamakta zorlanacağı bazı kararlar alınmış olma ihtimalini güçlendirmektedir.

Örneğin, doğal gaz anlaşması, Libya’dan askeri güçlerin çekilmesi, Kafkasya’daki sorunlar acilen gündeme alınması gibi konular kamuoyu açısından Erdoğan’ı zorlamayabilirdi. Ama Türkiye’nin İdlib’de geri adım atması; örneğin Esad rejimiyle İdlib sorununu konuşmaya razı olan bir çizgiye çekilmesi…Benzer biçimde “Kırım’ın ilhakı” ve “Ukrayna’nın toprak bütünlüğü” konusundaki iddialarından vazgeçmesi gibi!

Bu konular Cumhur İttifakı ve tabanında infialle karşılanabileceği için Erdoğan, Putin’le yaptığı baş başa görüşmede ne kararlar alındığının açıklanmamasını istemiş olabilir.

Daha fazlası mı?

Evet, bunları ve daha fazlasını, herhalde önceki gün gazetemizin internet sitesinde girilen Yusuf Karataş arkadaşımızın “Putin-Erdoğan görüşmesi: Sonuçlarını sahada göreceğiz!” başlıklı yazısında belirttiği gibi bugün açıklanmak istenmeyenleri “sahada” göreceğiz. Ki, gelişmelerin seyri dikkate alındığında bunun için çok da beklemeyeceğiz.

İhsan Çaralan’ın yazısı