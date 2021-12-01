İhsan Çaralan: Erdoğan faturayı halka yıkmak için elindeki bütün güçleri seferber etmeye hazırlanıyor

Konu ekonomi olunca “son yedek”; herhalde “asker” yani burada Genelkurmay Başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlarının içinde olduğu MGK’dir!

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan MGK toplantısından sonra yayımlanan bildiride, “Türkiye’nin hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş” denilerek, iktidarın ekonomik politikalarının arkasında durulması gürülmüş bir şey değildir.

Çünkü iktidarın ekonomi politikalarına verilen bu desteğin anlamı, bu politikaları eleştiren iktisatçıları, muhalefet partilerini, bu politikalar karşısına kendi talepleriyle çıkan işçi sınıfı ve emekçilerin MGK tarafından “milli güvenlik tehdidi” olarak ilan edilmesidir. Ki; iktidarın ekonomik politikalarına karşı çıkanların “milli güvenlik tehdidi” olarak gösterilmesine kadar gelinmesi, tek adam yönetiminin bu ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için elindeki her gücü sefer edeceğidir.

Uçakta Erdoğan, enflasyonun düşmesi müjdesini de vermiş.

Erdoğan’ın enflasyon için verdiği tarihten anlıyoruz ki, iktidar “kur-faiz-enflasyon” denklemindeki dalgalanmaları seçim öncesine kadar sürmesini bekliyor.

Erdoğan’ın verdiği tarih ve bu tarihe kadar “Şunlar olacak” demesi ne kadar geçek olur bunlar tartışılabilir. Ama iktidarın ekonomik politikalarıyla ilgili yaptığı girişimlerinin MGK’yi de sahaya çekmeye kadar götürdüğü dikkate alındığında açıkça görülmektedir ki, Erdoğan yönetimi; ekonomik kriz ve pandeminin yol açtığı yıkımın faturasını işçi sınıfı ve halka yıkmak için elindeki bütün güçleri harekete geçirmek üzere seferber etmek için hazırlanmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı