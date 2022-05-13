İhsan Çaralan: Erdoğan-AKP iktidarı, 7 Haziran 2015’ten beri normal koşullarda bir seçim yaptırmadı

Aslına bakılırsa, ülkemizde Erdoğan-AKP iktidarı, 7 Haziran 2015 seçiminden beri normal koşullarda bir seçim yaptırmadı. Tersine, 7 Haziran seçiminden beri tüm seçimlere hile-hurda karıştırılarak seçimlerin “şaibeli” hale getirildiğine de, eğer fanatik yandaş değilse hiç kimsenin kuşkusu yok.

Ama bu sefer önceki bütün seçimlerden farklı olarak, hem muhalif güçlerin önceki seçimlerde yapılan hile-hurda yöntemlerine karşı önlem geliştirmeyi öğrenmiş olmalarını hem de YSK’yi ve öteki araçlarını kullanarak seçimi oldubittiye getirerek “Atı alıp Üsküdar’ı geçemeyeceğini” dikkate alan iktidar, bu seçimde yeni bir strateji geliştirerek adımlar atmaktadır.

Nitekim tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı, önümüzdeki seçime, sadece siyasi rakipleri olan Millet İttifakı ve partilerini değil emek ve demokrasi güçlerini, kendilerine biat etmeyen her gücü ezerek, dolayısıyla muhalefeti halk indinde iktidar seçeneği olmaktan çıkaracak kadar itibarsızlaştırarak, seçime gerçekte “Tek parti olarak girmeyi” amaçlamaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı