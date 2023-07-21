İhsan Çaralan: Diplomaside pek görülmüş bir adet değil

Erdoğan da ziyaretin bir para arayışı olduğunu saklamıyor. Nitekim SA’ya gitmek için yola çıkarken havalimanında yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın SA’ya, BAE’e satılacağına dair iddialara verdiği yanıtta, “Böyle bir şey yok. Biz neyin satılıp neyin satılmayacağını çok iyi biliriz” dedi. Ama başka işletmelerin satış listesinde olmadığını söylemedi. Tersine “Ziyaretin öncelikli amacının yatırım ve ticaret faaliyetleri” olduğunu açıklayarak bu ziyaretlerin “teşekkür ziyaretinin ötesinde olduğunu kabul etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaret sırasında SA, BAE ve Katar yöneticilerine birer de Togg hediye etmesi diplomaside pek görülmüş bir adet değilse de söz konusu olan körfez ülkelerinin şeyhleri, kralları oluğunda olmazlarını olur oluğunu biliyoruz.

SA’daki görüşmeler sonrasında 5 anlaşmanın yapıldığı açıklandı. Bu 5 anlaşma; Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırımın teşvik edilmesi, iletişim alanında iş birliği yapılması, savunma alanında ve enerji alanında “mutabakat zaptı” olarak imzalandı. Ancak bu anlaşmalarda sadece, toplam 1.2 milyar dolar olduğu belirtilen Baykar’ın İHA ve SİHA satışı ile ilgili anlaşma öne çıktı.