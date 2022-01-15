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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘Dindar nesiller yetiştirme’ stratejisini tamamlayacak son adım

Kuşkusuz ki komisyondan geçirilen “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi”ni eğitimciler pek çok yönüyle eleştirmektedir; daha da eleştirecekler, tepkilerini güçlerini de ortaya koyarak göstereceklerdir. Nitekim KESK’e bağlı Eğitim Sen kanun teklifinin komisyondan geçmesinden sonra çeşitli kentlerde yaptığı basın açıklamalarıyla bu kanun teklifinin geri çekilmesini ve eğitimcilerin, sendikalarının, eğitim uzmanlarının, akademisyenlerin katkısıyla yeniden hazırlanmasını istemektedir.

Ama şunu şimdiden söyleyebiliriz ki iktidarın hedefi sadece eğitimcileri bölme, onları bir güç olmaktan çıkarmakla sınırlı değildir. Tersine burada iktidarın asıl amacı, bir türlü sağlayamadığı “fikri iktidarı” oluşturmak ve muhafazakar toplum inşasının temeli olarak gördüğü “Dindar nesiller yetiştirme” stratejisini tamamlayacak son adımı atmak istemesidir.


Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda sıkça her alanda iktidar olduklarını ama fikri iktidarlarını sağlayamadıklarını, oysa fikri iktidar olmadan da diğer alanlardaki iktidarlarını da koruyamayacaklarını söylemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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