İhsan Çaralan: Covid-19’a karşı uygulanan tek yasak müzik yasağı

Nitekim bugün kovid-19’a karşı mücadele önlemleri içinde tek uygulanan yasak, “Gece 24.00’ten sonra müzik yasağı”; tek yaygın önlem ise “maske-mesafe-hijyen”den ibarettir. Ki, müzik yasağının aslında kovide karşı bir önlemden çok iktidarın, “nas” konusu saydığı hayat tarzına karşı bir tutumun ifadesi olduğu herkesin bildiği sırlardandır!

“Maske-mesafe-hijyen” uygulamasına gelince, AVM’ler ve hassasiyet göstermeye devam eden nadir işyerleri dışında virüse karşı bir önlem olma özelliğini tümüyle yitirmiş bulunmaktadır.

Omikron tehdidinin kapıya dayanmasına karşı ise hiçbir “eski” önlem yenilemesi yapılmadığı gibi yeni önlemlere başvurulduğuna dair de bir işaret yoktur. Tersine önceki dalgalarda olduğu gibi tek adam yönetimi Omikron için Türkiye’yi serbest yayılma alanına dönüştüren bir tutum sergilemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı