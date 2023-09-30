İhsan Çaralan: CHP neyi değiştirmek istiyor?

İlk bakışta en azından CHP’liler için heyecan uyandırabilecek olan “CHP değişir Türkiye değişir” aforizması; değişimden ne kastedildiği yeterince ve inandırıcı biri biçimde doldurulmayınca sadece gök kubbede hoş bir seda olarak kalmaktadır. Tıpkı seçim sürecinde yaygın ve sıkça kullanılan “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır”, “Boş tencere iktidar götürür”… gibi “hoş” ama arkası gerektiği gibi doldurulamayınca “boş” lafa dönüşen, hatta rehavete yol açarak zararlı olan iddialar gibi “CHP değişir Türkiye değişir” iddiası da neyin değişeceği ve nasıl değiştirileceği açıklanmayınca hoş ama boş bir lafa dönüşmeye aday görünüyor.

Kısacası CHP’nin değişimcileri de Kılıçdaroğlu gibi halkı 4-5 yılda bir seçimde oy vermekle sınırlı tutan bir siyaset tarzını sürdürecek görünmektedir. Ki, halkın 4-5 yılda bir oy kullanarak siyasete katılması, bunun ötesinde siyaset dışında kalması tutumu sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da parlamenter sistemlerin sorunu haline gelmiştir. Ama ne var ki tek adam rejimini alt etmeyi seçime indirgeyen CHP’nin değişimcileri de halkın yürüyüş, miting, grev, genel grev… gibi mücadele araçlarıyla iktidarın ekonomik politikalarına, iç ve dış politikasına karşı kendi tarzında müdahale ettikleri bir siyaset tarzına yöneleceklerine dair bir işaret görünmemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı