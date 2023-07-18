İhsan Çaralan: Bunlar dört başı mamur Erdoğan zamları

Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı” dedi.

Sosyal medyada alay konusu olan bu açıklama ilk bakışta gayriciddi bulunabilir. Ancak son yıllarda bütün dikkatini yandaşlarını ayakta tutmaya vermiş olan Erdoğan-AKP propagandasının karakteri dikkate alındığında Külünk bu açıklamasıyla;

1- Erdoğan’ın bu zamlarda sorumluluğu olmadığını, onun yakın çevresine yerleşmiş olan bir kliğin Erdoğan’ı yanıltarak bu kararnameyi çıkarttırdığını, bu yüzden bunların derhal görevden alınması gerektiğini,

2- Çok tepki alacak böyle bir zam kararnamesinin 15 Temmuz gecesinin ritüeli haline getirilen “Sela”nın hemen arkasından çıkarılması kararnameyi çıkarttıran kliğin FETÖ ile en azından iltisaklı oluğunu,

3- Bu zamların yapılmasını isteyen Mehmet Şimşek ekibinin ekonominin başına getirilmesinin doğru bir tercih olmadığı, dolayısıyla ekonomi yönetiminin Berat Albayrak’ın çizgisine dönmesinin Erdoğan için de en hayırlısı olacağını söylemektedir.

Böylece Külünk, Erdoğan’ı fahiş zamların sorumlusu olmaktan kurtarırken Şimşek’in neoliberal rasyonalitesine karşı kredisi bitip zamların ekonomik çöküşün “günah keçisi” ilan edildiğinde Külünkgillerin göreve hazır olacağını belirtmiş oluyor.

Ama burada Külünk, Erdoğan’ın bir kez daha aldatıldığını öne sürerek, onun etrafında oluşturulan, Biden’ı, Putin’i, AB’nin kurt politikacılarını parmağında oynatan büyük lider imajını bozmaktadır. Ama bu kadar kusur kadı kızında da bulunur.

İhsan Çaralan’ın yazısı