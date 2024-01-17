İhsan Çaralan: Bu faşizan suçlamalar konusunda Destici yalnız değil

Destici’nin suçladığı partilerin bir bölümü Destici’ye medya ve sosyal medya üstünden yanıt verdi. Destici’ye “Aynaya bak”tan, “Faşizmin anayasal düzenini kurmak hayali”ne, “Para ve koltuk için varlığını satan bir siyasetin temsilcisi” olmaktan “kafayı yemiş” olmasına varan görüşler öne sürdüler.

Ancak muhalefet partilerinin “teröristlik” ve “teröristlerle iş birliği” ile suçlamalarında ya da terörizme karşı mücadele adına AYM’nin kapatılmasından seçim sonuçlarının tanınmamasına, siyasi partilerin kapatılmasından ülkenin OHAL’le, Terörle Mücadele Yasası (TMY) ile yönetilmesi heveslerine kadar Destici yalnız değildir. Tersine Cumhur İttifakı partileri ve tek adam yönetiminin her köşedeki etkili ve yetkili temsilcilerinin açıklamaları, seçim kampanyalarını oturttukları propaganda hattı, ülkede sık sık yaşanan siyasette gerilimin arttığı dönemlerde muhalefete yönelik suçlamalar, suçlamalarına dayandırdıkları gerekçelere kadar Destici ile “tam fikir birliği” içindedirler. Kısacası Destici muhalefet partilerine yönelik suçlamasında yalnız değildir.

Nitekim Destici’nin yaptığı açıklamalar etrafında süren tartışmalar konusunda Cumhur İttifakı partilerinden ya da tek adam yönetimi sözcülerinden bir kişi bile çıkıp Destici’ye, “Muhalefeti böyle toptan suçlama faşist rejimlerde olur. Demokrasilerde muhalefeti toptan böyle suçlayamazsın!” bile dememiştir, diyememiştir.

Çünkü Destici, onların bazen açıkça bazen de karnından konuşarak söylediklerini açıkça söyleyip Cumhur İttifakı partileri dışındaki bütün partileri de teröristlikle toptan listeleyip hedefe koyarak onların özlemini dile getirmiştir!

İhsan Çaralan’ın yazısı