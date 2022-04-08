İhsan Çaralan: Bu anlayışla ‘zamcı belediye’ suçlamasından kurtulmak çok zor

Kaldı ki bu vesileyle İBB yönetimi kendisini iktidarın baskısından koruyacak bir mevziye de girebilirdi. Ancak İBB, CHP ve sermaye muhalefeti gibi halkla tek adam yönetimini karşı karşıya getirecek bir mücadele çizgisine yaklaşmamaktadır. Sadece söz düzeyinde ve “seçime endekslenmiş” bir muhalefet çizgisine sadık kalarak da bir ilerleme sağlayamaz.

Zamlara karşı tutumuna bakıldığında İBB yönetimi, UKOME ve Belediye Meclisindeki muhataplarıyla sınırlı bir mücadeleyi tercih etmektedir. Kısacası sermaye muhalefetinin halkın kendi talepleri etrafında siyasete doğrudan müdahalesine karşı çıkan, bunu “tuzak” olarak gören “majestelerinin muhalefeti” çizgisi belediyelere “zamcı muhalefet belediyesi -zamma karşı iktidar” biçiminde yansıyor.

Zamlara karşı mücadelede halkın taleplerinin yanında yer almayan bir belediyecilik anlayışıyla mevcut muhalefet belediyelerinin “zamcı belediye” suçlamasından kurtulması çok zor olacaktır!

İhsan Çaralan’ın yazısı