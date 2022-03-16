İhsan Çaralan: Barajın yüzde 7’ye çekilmesi sadece MHP’ye rüşvet

AKP-MHP teklifinin gerekçesinde, “Bu kanun teklifi değişikliği ile ülkemizin yükselmiş olan demokrasi çıtasının ve standardının daha da yükselmesi, demokratik ülkeler arasında yerinin daha da sağlamlaşması” olduğu iddia edilmektedir. Ama nesnel düşünen her T.C. yurttaşı bilmektedir ki, ülkemizde yükseltilmiş bir “demokrasi çıtası” yoktur. Eğer böyle bir çıta olsaydı bu teklif o çıtayı yükselten değil aşağı çeken bir teklif olurdu!

Çünkü bu teklifle Seçim Yasası’nın demokratikleştirilmesi, seçime katılan partiler arasında az çok adalet sağlanması, halk iradesinin parlamentoya daha fazla yansıması amaçlanmamıştır. Tam tersine bu teklifle AKP-MHP ortaklığının, diğer partiler karşısında AKP ve MHP’nin (Cumhur İttifakının) daha avantajlı hale gelmesi, bundan da öte, seçim sandığına müdahale etme alanının genişletilmesi amaçlanmıştır.

Nitekim bu teklifin en iddialı maddesi olarak birinci maddesine konulan, ülke seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesinde de amacın, seçime katılan partilerin milletvekili çıkarmasını kolaylaştırmak değil, yüzde 10 barajının altında kalacağı kesinleşen MHP’nin barajı aşamasını sağlamak olduğu herkesin bildiği bir gerçektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı