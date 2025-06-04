İhsan Çaralan: Asgari ücretli de emekli de zam istiyorsa söke söke almak zorunda!

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Gazetemize gelen işçi mektupları ve işçilerle görüşmelerden yapılan haberlerde işçiler ve emekliler bu taleplerini dile getiriyorlar. Nitekim son aylarda işçilerin ve emeklilerin ortak şikayetleri “Geçinemiyoruz” çığlığına dönüştü.

Bu ifade “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam ve emeklilere seyyanen zam şart!” biçiminde ifade ediliyor.

Sadece asgari ücretliler ve emekliler değil, emekten yana bilim insanlarının görüşleri de bu doğrultuda.

Ama iktidar yetkili ve yetkisiz sözcüleri konuya ilişkin sorular ya sessizlikle geçiştiriliyor ya da Erdoğan-Şimşek programı ve “enflasyona karşı mücadele” gerekçe gösterilerek “Temmuzda bir zammın mümkün olmadığı” biçiminde karşılık veriyor.

Bu nedenledir ki asgari ücretli ve emekli zam istiyorsa “söke söke” almak zorunda!

İhsan Çaralan’ın yazısı