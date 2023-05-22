İhsan Çaralan: Altı gün yeterli

Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinin binlerce yerel örgütü ve milyonlarla ifade edilecek aktif üyesi dikkate alındığında böyle bir oy kullanmayı başarma organizasyonunun yapılması için 6 gün ya da daha az bir gün sayısı yeterlidir.

Yeter ki yukarıdan bakıp böyle milyonlarca insanı sandığa götürebilecek bir organizasyon nasıl yapılabilir diye, sanki bu işi birkaç kişi yapacakmış gibi bir yanılgıya düşmeyelim!

Girdiğimiz her sokakta, her apartmanda elbette eski ilişkileri ve mümkün olduğunca komşuluk bağlarından da yararlanarak “Haydi sandığa gidiyoruz” diyecek kişileri belirlemek, seçim günü bu mekanizmanın çalışıp çalışmadığını denetlemek, aksayan yerlerde müdahale edecek görevlileri belirlemek, sandıklarda oy sayımının ve “ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları”nın alınmasına kadar bir gözün sandık başında olması, oy torbalarının ilçe seçim kurlarına teslim edilmesine kadar torbalara sahip çıkmaya devam edilmesidir.

İhsan Çaralan’ın yazısı