İhsan Çaralan: AKP ve MHP arasındaki hoşnutsuzluğun gizlenemez hale geldiği ortaya çıktı

Tek adam yönetimi ile millet ittifakı arasındaki mücadele polemiklerle sertleşirken AKP ve MHP arasında uzunca bir zamandan beri süren hoşnutsuzluğun da artık gizlenemez hale geldiği ortaya çıktı.

Bir yandan Kılıçdaroğlu ile Erdoğan, dolayısıyla CHP ile AKP arasındaki gerilim bir adım daha ilerleye götürülüp güç gösterisine dönüşürken öte yandan Cumhur İttifakı içindeki hoşnutsuzlukların MHP ile AKP arasındaki gerilimi artırarak bir restleşmeye dönüştürdüğünü ortaya çıktı.

TÜGVA etrafındaki Büyükada Vapur İskelesi “işgali” ve “torpil skandalı” üstünden tartışmaların tansiyonu yatışmadan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi suikastlar olabilir” açıklaması, arkasından da bürokratlara, “Size verilen yasadışı emirler uymayın” çağrısıyla tartışmalar yeni bir safhaya taşındı.

Ancak siyasetteki tansiyonu artıran gelişme CHP-AKP gerilimiyle de sınırlı kalmadı. Avukat kontenjanından HSK’ya atanan ve Bahçeli’nin de avukatı olan Hamit Kocabey’in istifa ettirilmesiyle Cumhur İttifakı içindeki gelişmelerin bir restleşmeye kadar vardığı ortaya çıktı.

İhsan Çaralan’ın yazısı