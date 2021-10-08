Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: AKP ‘Seçimle iktidardan gitmez’e oynayarak başarı kazanabilir mi?

Mantıksal açıdan bakıldığında; İBB’den on milyonlarca TL destek almış TÜGVA’nın bir iskele için böyle direniş göstermesi, üstelik bunu bir mahkeme kararına karşın yapıyor olması, bütün bunların üstüne polisin vakfın özel güvenlik gücü gibi harekete geçirilerek, devletin diğer görevlileri olan zabıtaları tartaklayarak, onların mahkeme kararını uygulamasını engellemesi anlaşılır değildir.

Olanlar mantıksal bakımdan anlaşılır değildir ama siyasi olarak çok anlaşılırdır. Çünkü Türkiye, tarihi belirsiz de olsa seçim sathı mailindedir! Tek adam yönetiminin, normal koşullarda iktidarı elinde tutacak bir çoğunluğu sağlamasının artık imkansız olduğunu sadece siyaseti izleyenler değil her vatandaş bilmektedir. Bunu en çok da belki AKP’ye oy verenler bilmektedir.


Böylece TÜGVA ve elbette ki arkasında yer alan siyasi güç; “Elimizde olan her şeyi, bu bir iskele binasındaki kiralanmış bir alan bile olsa, terk etmeyeceğiz. Buna mahkeme kararlarını tanımamak, bunun için polis gücünü özel güvenlik kuvvetimiz olarak kullanmak da dahil” demiş olmaktadır.

Elbette ki bu aynı zamanda seçim sürecini provoke etmek ve tek adam yönetimine karşı oluşan kamuoyunda “Bunlar seçimle gitmez” düşüncesini güçlendirmek için kullanıldığını söylemek her halde yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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