İhsan Çaralan: 50+1 krizi, ittifakın her tür ‘enfeksiyona’ açık hale geldiğini göstermektedir

10 Kasım günü Erdoğan’la görüşen SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun, “Erdoğan ona göre her şeyin yolunda olduğunu, tek sıkıntılı konunun cumhurbaşkanlığı seçimi için konulan ‘50+1 barajı’ olduğunu söyledi” demesinden beri siyaset “50+1”i konuşuyor.

Salı günü partisinin grubunda konuşan Bahçeli de 50+1 tartışmasına katıldı. Ama Bahçeli, Cemil Çiçek’in adını vererek eleştirirken asıl hedefe de Erdoğan’ı koyduğunu herkesin anlayabileceği bir biçimde gösterdi; 50+1’e karşı çıkanları suçlamayı; “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50+1’dir. Yüzde 50+1 oyu eleştirenleri anlayışla karşılamamız, bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir”e kadar yükseltti.

Ancak ertesi gün Erdoğan AKP MYK’sinde yaptığı konuşmada, “Karamollaoğlu’nun söylediği her şey yalandır. Söylediği tek doğru şey ‘50+1’le ilgili olandır” demesinden hemen sonra Bahçeli, “Demek ki söylediklerimi anlamamış, bir de yüzüne karşı söyleyeyim” diyerek, hemen Saray’a çıktı!

Görüşme sonrasında ne ortak ne de ayrı ayrı açıklamalar yapıldı. Ama, tartışmanın “50+1” etrafında süren tartışmayla ilgili olduğu tartışmasızdır. Gerek AKP içinde gerekse MHP içindeki tartışmalarla birleştiğinde 50+1’in Cumhur İttifakı içinde bir krize yol açmış olması, artık Cumhur İttifakının her tür “enfeksiyona” açık hale geldiğini göstermektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı